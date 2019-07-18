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John Obi Mikel, Nijerya Milli Takımı’nı bıraktı
Milli Takımlar

John Obi Mikel, Nijerya Milli Takımı’nı bıraktı

Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

18 Temmuz 2019 21:29

Trabzonspor’un yeni yıldızı John Obi Mikel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Mısır’da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası’nı 3’üncü bitiren Nijerya Milli Takımı’nı bıraktığını duyurdu.

88 maça çıktığı ve 6 gol attığı Nijerya formasıyla 2013 Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyonluk yaşayan Mikel, “32 yaşındayım. Milli takımdan ayrılma ve bayrağı gençlere bırakma zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Kulüp kariyerinde Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA ve Middlesbrough’da oynayan Mikel, ay başında bordo-mavililerle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 18 Temmuz 2019 Gençlerbirliği, Trabzonspor`dan Zargo Toure`yi transfer etti! Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, son olarak Trabzonspor`da forma giyen savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:29 | 18 Temmuz 2019
John Obi Mikel trabzonspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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