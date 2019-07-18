HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Ortak vatanda bir arada yaşayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve bazı HDP milletvekilleri ile parti genel merkezinde Amedspor Kulübü Başkanı Metin Kılavuz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Temelli, HDP’nin bir aradalığa vurgu yaptığını ifade ederek, “Burası bizim ortak vatanımız. Ortak vatanımızda bir arada yaşayacağız, bu bir arada yaşamanın gerekleri neyse bunları yapacağız. Tabii bu bütün alanlar için bu geçerli, spor için de…” değerlendirmesini yaptı.

Amedspor Başkanı Kılavuz da sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu söyledi.

Kılavuz, ziyaretin anısına Temelli ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan için hazırlanan formaları takdim etti.