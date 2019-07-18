SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Türkiye’den F-35 açıklaması: Resmi olana kadar bekliyoruz
Harun Tekin ‘Fenerbahçe kalesi emin ellerde’
Fenerbahçe

Harun Tekin ‘Fenerbahçe kalesi emin ellerde’

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Harun Tekin, Altay Bayındır’la girecekleri rekabetten kazananın Fenerbahçe’nin olacağını belirterek, formayı kapma konusunda kendisinde güveninin tam olduğunu vurguladı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 18 Temmuz 2019 15:07

Harun Tekin, yakın çevresine yaptığı sohbetlerde, Altay'ın transferine en fazla kendisinin sevindiğini söyledi.

Altay'la iyi bir uyum yakalayacaklarını vurgulayan Harun, “Altay kardeşim bize güç kattı. Çok genç ve yetenekli bir kaleci. Rekabet bizi güçlendirir. Benim kendime güvenim tam. Sonuçta hocamız iyi olana formayı verecek. Performansımla formayı kapacağıma inanıyorum. Bu sezon hem Fenerbahçe hem de benim için çok iyi geçecek.” ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'a her türlü desteği verdiğini anlatan Harun'un, “Birlikte çok iyi bir kamp geçirdik. O benim kardeşim. Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde, kimsenin şüphesi olmasın.” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Ersun Yanal'la iletişimim harika

Harun Tekin, teknik direktör Ersun Yanal'la da çok iyi bir iletişim kurduğunu anlatarak, şunları kaydetti.

“Ersun hocamız sürekli bizimle ilgileniyor. Onun yönetiminde çok verimli ve neşeli bir hazırlık dönemimiz oldu. Onun da hem bana hem de Altay'a güveni sonsuz. Kimse merak etmesin, hocamızın yüzünü kara çıkarmayız.”

Son güncelleme 15:07 | 18 Temmuz 2019
Fenerbahçe Harun Tekin
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR