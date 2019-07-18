Harun Tekin ‘Fenerbahçe kalesi emin ellerde’

Harun Tekin, yakın çevresine yaptığı sohbetlerde, Altay'ın transferine en fazla kendisinin sevindiğini söyledi.

Altay'la iyi bir uyum yakalayacaklarını vurgulayan Harun, “Altay kardeşim bize güç kattı. Çok genç ve yetenekli bir kaleci. Rekabet bizi güçlendirir. Benim kendime güvenim tam. Sonuçta hocamız iyi olana formayı verecek. Performansımla formayı kapacağıma inanıyorum. Bu sezon hem Fenerbahçe hem de benim için çok iyi geçecek.” ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'a her türlü desteği verdiğini anlatan Harun'un, “Birlikte çok iyi bir kamp geçirdik. O benim kardeşim. Fenerbahçe'nin kalesi emin ellerde, kimsenin şüphesi olmasın.” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Ersun Yanal'la iletişimim harika

Harun Tekin, teknik direktör Ersun Yanal'la da çok iyi bir iletişim kurduğunu anlatarak, şunları kaydetti.

“Ersun hocamız sürekli bizimle ilgileniyor. Onun yönetiminde çok verimli ve neşeli bir hazırlık dönemimiz oldu. Onun da hem bana hem de Altay'a güveni sonsuz. Kimse merak etmesin, hocamızın yüzünü kara çıkarmayız.”