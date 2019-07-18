Getafe’nin yeni transferi Enric Gallego’nun sıra dışı hikayesi! Sadece 11 ay önce…

İspanya La Liga ekiplerinde Getafe geçtiğimiz hafta 32 yaşındaki forvet oyuncusu Enric Gallego’yu transfer ettiğini açıklarken kimse konunun bu kadar derinleşeceğini bilmiyordu.

1986 yılında Barselona’nın Bon Pastor mahallesinde dünyaya gelen Gallego, kamyon şoförlüğü, inşaat işçiliği ve klima tesisatçılığı yaptıktan sonra 23 yaşında futbol kariyerine adım atmaya karar verdi.

2009’da Espanyol’un B takımında denenen Gallego, Cornella, Premia ve Alzamora gibi amatör takımlarda forma giydi. İlk kez 11 ay önce 2. Lig takımlarından Extremadura ile profesyonel sözleşme imzalayan Gallego’nun yükselişi bu andan itibaren başladı.

Extremadura formasıyla 4 ayda 15 gol atarak dikkatleri üzerine çeken İspanyol forvet, geçen sezon ara transfer döneminde 2 milyon Euro’ya Huesca’ya transfer edildi ve sezonu burada noktaladı.

Geçen sezonki müthiş performansıyla La Liga’nın flaş ekiplerinden olan ve ligi 5. sırada bitirerek Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanan Getafe, 6 milyon Euro bedelle 32 yaşındaki forveti kadrosuna kattı.

İmza sonrasında konuşan Gallego, “Eski takım arkadaşlarım Bernabeu’da maç yapma şansını yakalamışlardı ancak ben yoktum. Şimdi bunu iple çekiyorum. Bu aşamaya gelene kadar ne yaşamış olursam olayım hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim” ifadelerini kullandı.

Şüphesiz yeni sezonda gözler Getafe’nin geç keşfedilen yeni golcüsü Enric Gallego’da olacak.