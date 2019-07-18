Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michael Seri kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

19 Temmuz 1991 tarihinde Fildişi Sahili’nin Grand-Bereby bölgesinde dünyaya gelen Jean Michael Seri Galatasaray’a transfer oldu. futbolla küçük yaşta ilgilenmeye başlayan Jean Michael Seri orta sahada oynuyor. İşte Jean Michael Seri hakkında merak edilenler…

JEAN MİCHAEL SERİ KİMDİR?

19 Temmuz 1991 tarihinde Fildişi Sahili’nin Grand-Bereby bölgesinde dünyaya geldi. Çocukluktan beri futbola ilgisi olan Jean Michael Seri, 2009 yılında Africa Sports’un alt yapısında futbola başladı.

2010-2012 yıllarında ASEC Mimosas’da forma giyen orta saha oyuncusu, 2012’de Porto’nun “B” takımına transfer oldu.

2013’te Portekiz ekibi Paços Ferreira’ya transfer olan Seri, 2015 yılında Fransa’nın köklü kulübü Nice’e imza attı.

Buradaki performansıyla büyük takımların ilgisini çeken oyuncu, 2018’de Premier Lig ekiplerinden Fulham’a 30 milyon Euro bedelle transfer oldu.

‘Afrikalı Xavi’ olarak adlandırılan ve ülkesinin milli takımında da forma giyen oyuncunun adı şimdi ise Galatasaray’a transfer oldu.