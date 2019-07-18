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Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michael Seri kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Transfer Haberleri

Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michael Seri kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray transferlerine bir yenisini daha ekledi. Fulham'da forma giyen Jean Michael Seri'yi taşıyan uçak istanbul'a indi. Peki Jean Michael seri kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor?

18 Temmuz 2019 10:00

19 Temmuz 1991 tarihinde Fildişi Sahili’nin Grand-Bereby bölgesinde dünyaya gelen Jean Michael Seri Galatasaray’a transfer oldu. futbolla küçük yaşta ilgilenmeye başlayan Jean Michael Seri orta sahada oynuyor. İşte Jean Michael Seri hakkında merak edilenler…

JEAN MİCHAEL SERİ KİMDİR?

19 Temmuz 1991 tarihinde Fildişi Sahili’nin Grand-Bereby bölgesinde dünyaya geldi. Çocukluktan beri futbola ilgisi olan Jean Michael Seri, 2009 yılında Africa Sports’un alt yapısında futbola başladı.

2010-2012 yıllarında ASEC Mimosas’da forma giyen orta saha oyuncusu, 2012’de Porto’nun “B” takımına transfer oldu.

2013’te Portekiz ekibi Paços Ferreira’ya transfer olan Seri, 2015 yılında Fransa’nın köklü kulübü Nice’e imza attı.

Buradaki performansıyla büyük takımların ilgisini çeken oyuncu, 2018’de Premier Lig ekiplerinden Fulham’a 30 milyon Euro bedelle transfer oldu.

‘Afrikalı Xavi’ olarak adlandırılan ve ülkesinin milli takımında da forma giyen oyuncunun adı şimdi ise Galatasaray’a transfer oldu.

Son güncelleme 10:00 | 18 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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