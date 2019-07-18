Galatasaray’ın aklı Radamel Falcao’da! İşte transferdeki tüm detaylar…

Bahadır ÇOKİŞLER / SÖZCÜ Transfer döneminin hareketli ekiplerinden Galatasaray’ın radarında dünyaca ünlü bir golcü bulunuyor. Porto, Atletico Madrid, Manchester United ve Chelsea’dan sonra son olarak Monaco forması giyen 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao’nun transferinde sarı-kırmızılı kulüp ciddi bir ilerleme kaydetti.

Hasan Şaş yalanlamıştı!

Falcao’nun gündemde yer aldığı ile ilgili iddiaları Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş yalanlamıştı. Şaş, GSTV mikrofonlarına yaptığı açıklamada, “O kadar çok yazılıyor ki, bazen biz de gülüyoruz. Aboubakar, Diego Costa, Falcao, Nainggolan… Galatasaray’ın hiç ilgilenmediği futbolcuları medyadan duyuyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Yönetimin teknik heyete önerdiği Kolombiyalı’ya Galatasaray teknik ekibi transfer döneminin ilk günlerinde isteksiz yaklaşmıştı ancak şimdi “Olur” verildi.

Şartlar nasıl oluşacak?

Falcao’nun Galatasaray forması giymesi için ise belli şartların oluşması gerekiyor. Sponsor bulunması bu şartların arasında değil zira UEFA’nın FFP uygulaması bu tarz hamlelere izin vermiyor. Falcao’nun gelişi Mbaye Diagne’nin gidişine ve böylece yaratılacak kaynağa bağlı. Galatasaray’ın Falcao transferinde atacağı adımlar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Son dakika! Galatasaray, Jean Michael Seri`yi KAP`a bildirdi! İşte Seri`nin Aslan`a maliyeti Galatasaray`dan bir KAP bildirimi daha! Aslan, Jean Michael Seri`nin kiralandığını KAP`a bildirdi. Böylece Seri`nin maliyeti de belli oldu. Galatasaray, Fulham`a 1.5 milyon Euro, Seri`ye ise 2.8 milyon Euro ödeyecek. Seri`nin satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro. İlgili Haberi Oku