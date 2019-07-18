Galatasaray’da Emre Mor işlemi tamam! Açıklama an meselesi…

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo ‘da kadroda düşünülmeyen Emre Mor için Galatasaray bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Genç yaşta büyük ümitlerle gündeme gelen ancak kariyerinde bir türlü beklenen patlamayı yapamayan 21 yaşındaki milli futbolcu da Sarı-Kırmızılılar'da forma giymeyi çok istiyordu. Menajerlik şirketinin devreye girmesiyle bir anda krize dönüşen genç futbolcunun transferinde ise tüm pürüzler ortadan kalktı. Galatasaray, Emre Mor ile yaptığı son görüşmenin ardından milli futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. SArı kırmızılıların genç yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Galatasaray transferin resmen açıklanması konusunda geri sayıma geçti. Galatasaray yönetiminin Celta Vigo'ya bonservis vermeyeceği ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Emre'yi kadrosuna katacağı bilgisine ulaşıldı.

OKAN BUGÜN AÇIKLANIYOR

Öte yandan Fulham'dan bir yıllığına kiralanan Fildişili yıldız Michael Seri’nin ardından, Bursaspor’un genç kalecisi Okan Koçuk’un transferi ile ilgili resmi açıklamanın da bugün yapılması bekleniyor. Genç file bekçisinin yapılan açıklamanın ardından Avusturya kampına katılması beklenirken mili takım ile Afrika Kupası'nda yer alan Seri’nin Avusturya kampına katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.