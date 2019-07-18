Galatasaray transfer haberleri: Seri İstanbul’da! Yeni hedef Yaremchuk | Son dakika

Galatasaray transfer sezonuna orta saha takviyesi ile devam ediyor. Galatasary’ın yeni tranaferi jean Michael Seri bugün imza atmak için geldi. Haberimizden son dakiak Galatasay transferlerini öğrenebilirsiniz.

FERNANDO'NUN YERİNE DOURADO

Galatasaray Ndiaye ve Fernando Reges'in ayrılmasından sonra orta sahaya takviye yapmak için aceleci davranıyor. Cimbom'un listesine ise son olarak Brezilyalı yıldız Rodrigo Dourado girdi. Cimbom'un 25 yaşındaki ön libero için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

GALATASARAY’DA FORVET ARAYIŞI

Galatasaray’ın Gent forması giyen 1.91 boyundaki golcü Roman Yaremchuk’u listesine aldığı öne sürüldü

YENİ TRANSFER İSTANBUL’DA

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'a geldi. SON DAKİKA | Galatasaray`ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul`da Son dakika gelişmesi... Galatasaray`ın Fulham`dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Michael Seri`yi taşıyan uçak İstanbul`a indi. Az sayıda taraftarın karşıladığı Seri, araca binerek kulüp binasına doğru yola çıktı İlgili Haberi Oku

Sarı kırmızılı ekibin, İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Az sayıda taraftarın karşıladığı Seri sevgi gösterileri arasında aracına bindi ve kulüp binasına doğru yola çıktı. Galatasaray'ın Seri transferi için 1,5 milyon Euro kiralama bedeli ödemesi bekleniyor.

EMRE MOR’DA GERİ SAYIM

Galatasaray Yönetimi, Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok isteyen Emre Mor ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferinin resmen bu hafta dolmadan açıklanması bekleniyor.