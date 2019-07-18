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Galatasaray ‘Seri’ye bağladı!
Galatasaray

Galatasaray ‘Seri’ye bağladı!

Fulham’dan bir yıllığına kiralanan Fildişili yıldız Michael Seri sağlık kontrolünün ardından kampa katılacak. Cimbom, 1 ay içinde 6. transferini yaparak çıkışını sürdürdü

18 Temmuz 2019 07:37

Mesut YILDIRIM / Transfer döneminin en hareketli kulüplerinden Galatasaray, Michael Seri'yi İstanbul'a getiriyor. Fulham'dan 1 yıllığına kiralanan 27 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusu, bugün saat 9.30'da İstanbul'da olacak. Görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilen Seri, sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak ve Avusturya'ya giden yeni takımının kampına dahil olacak. Aslan, 1 ay içinde 6. transferini yaptı. Babel, Adem, Şener, Ozornwafor ve Jimmy imzayı atmıştı.

REFERANSI DROGBA

Merkez orta saha oynayan ve stiliyle Chelsea'li Kante'yi andıran Seri, Galatasaray'da yabancılık çekmeyecek. Babel ile Fulham'da 6 ay birlikte oynayan Fildişili yıldız, Fransa'da Nice'te forma giyerken Belhanda'yla takım arkadaşıydı. Cimbom'un efsane isimlerinden Didier Drogba'yla da sürekli görüşme halinde olan Seri, Galatasaray hakkında olumlu bilgiler aldı.

Son güncelleme 08:49 | 18 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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