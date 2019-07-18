Galatasaray ‘Seri’ye bağladı!

Mesut YILDIRIM / Transfer döneminin en hareketli kulüplerinden Galatasaray, Michael Seri'yi İstanbul'a getiriyor. Fulham'dan 1 yıllığına kiralanan 27 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusu, bugün saat 9.30'da İstanbul'da olacak. Görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilen Seri, sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak ve Avusturya'ya giden yeni takımının kampına dahil olacak. Aslan, 1 ay içinde 6. transferini yaptı. Babel, Adem, Şener, Ozornwafor ve Jimmy imzayı atmıştı.

REFERANSI DROGBA

Merkez orta saha oynayan ve stiliyle Chelsea'li Kante'yi andıran Seri, Galatasaray'da yabancılık çekmeyecek. Babel ile Fulham'da 6 ay birlikte oynayan Fildişili yıldız, Fransa'da Nice'te forma giyerken Belhanda'yla takım arkadaşıydı. Cimbom'un efsane isimlerinden Didier Drogba'yla da sürekli görüşme halinde olan Seri, Galatasaray hakkında olumlu bilgiler aldı.