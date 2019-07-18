Galatasaray Jean Michael Seri transferini 19.05’te açıkladı!

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir transferi daha noktaladı. Sarı-kırmızılılar, 19.05’te KAP’a yapılan açıklamayla 27 yaşındaki Fildişi orta saha oyuncusu Jean Michael Seri’yi kiralamak için Fulham’la görüşmelere başlandığını bildirdi.

Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri’nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/cG9yeBc4YO — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 17 Temmuz 2019

30 milyon Euro’ya Fulham’a transfer olmuştu…

2015-2018 arası Nice forması giyen ve Fransa Ligue 1’de sergilediği performansla dikkat çeken Seri, Geçen sezon yaz transfer döneminde, Temmuz 2018’de, 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier League ekiplerinden Fulham’a transfer olmuştu.

Galatasaray Avusturya`nın gözde kasabası Seefeld`de Spor Toto Süper Lig`de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bugün Avusturya`nın Seefeld kasabasında kampa girdi. İlgili Haberi Oku

Ligue 1’de forma giydiği 3 sezonda kaydettiği 21 asistle Angel Di Maria (31) ve Thomas Lemar’la (21) birlikte en çok asist yapan oyuncu olan Seri, geçen sezon küme düşen Fulham’da 34 resmi maçta 1 gol ve 3 asist kaydetmişti. Hatırlanacağı üzere Galatasaray’ın bir başka yeni yıldızı Ryan Babel de devre arasında Beşiktaş’tan Fulham’a kiralık olarak transfer olmuştu.