Froome şampiyon sayıldı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Büyük Britanyalı Chris Froome’u 2011 İspanya Bisiklet Turu’nun şampiyonu saydı.

UCI’den yapılan açıklamada, dopingli madde kullandığı gerekçesiyle eski İspanyol bisikletçi Juan Jose Cobo’nun 2011 İspanya Bisiklet Turu’nda elde ettiği birinciliğin geçersiz sayıldığı ve yarışı ikinci sırada tamamlayan Büyük Britanyalı Froome’un şampiyon ilan edildiği belirtildi. 2009 ile 2011 yıllarında biyolojik pasaportunda sapmalar tespit edilen Cobo, söz konusu yıllarda yasaklı madde kullanmaktan geçen ay suçlu bulunmuş ve 3 yıl men cezası almıştı.

Son yıllarda hakkındaki doping iddiaları nedeniyle bisiklet dünyasında tartışmalara yol açan Büyük Britanyalı Froome ise bu gelişmeyle kariyerindeki ikinci İspanya Bisiklet Turu zaferini elde etti. Geçen ay Fransa’da katıldığı yarış sırasında kaza yapan ve sağ kalça kemiği, dirseği ve kaburgasında birçok kırık meydana gelen 34 yaşındaki Froome, iyileşme süresinin devam etmesi nedeniyle daha önce 4 kez şampiyonluk yaşadığı Fransa Bisiklet Turu’na bu yıl katılamamıştı.