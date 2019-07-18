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Fransa Bisiklet Turu’nda Julien Alaphilippe Sarı Mayo’yu vermiyor!
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Fransa Bisiklet Turu’nda Julien Alaphilippe Sarı Mayo’yu vermiyor!

Fransa Bisiklet Turu'nda 12. etabı Mitchelton-Scott takımından Simon Yates ilk sırada tamamladı. Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasman liderliğini sürdürdü.

18 Temmuz 2019 19:07

106. Fransa Bisiklet Turu’nun 12. etabını, Mitchelton-Scott takımının Büyük Britanyalı sporcusu Simon Yates kazandı. Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 12. etabı, Toulouse ile Bagneres-de-Bigorre arasındaki 209,5 kilometrelik parkurda yapıldı. Kaçış gerçekleştiren 3 kişilik gruptaki Simon Yates, 4 saat 57 dakika 53 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 1 dakika 12 saniyelik farkı korudu. Bireysel zamana karşı mücadelesine sahne olacak 27,2 kilometrelik 13. etap, yarın Pau kentinde koşulacak.

Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris’teki 21. etapla son bulacak.

18 Temmuz 2019 Froome şampiyon sayıldı Doping yaptığı gerekçesiyle 2011 İspanya Bisiklet Turu`ndaki birinciliği geçersiz sayılan eski İspanyol bisikletçi Juan Jose Cobo`nun derecesi, yarışı ikinci sırada tamamlayan Büyük Britanyalı Chris Froome`a verildi. İlgili Haberi Oku

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 52 saat 26 dakika 9 saniye

2. Geraint Thomas (Ineos): +1 dakika 12 saniye

3. Egan Bernal (Ineos): +1 dakika 16 saniye

Son güncelleme 19:07 | 18 Temmuz 2019
fransa bisiklet turu Julian Alaphilippe Le Tour de France
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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