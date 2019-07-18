Flaş iddia! Ronaldinho sahalara dönüyor!

Dünya futbolunun yakın döneminin unutulmaz yıldızlarından Ronaldinho, futbol sahalarına dönebilir. Ama Malta’da! 39 yaşındaki Sambacı, Malta basınında Malta Independent ve spor programı L-ARGUMENT’da yer alan iddialara göre Malta’nın Birkirkara takımı ile görüşme halinde.

Son olarak 26 Eylül 2015’te formasını giydiği Fluminense’nin konuğu Goiás’ı 2-0 yendiği maçta 45 dakika sahada kalan Ronaldinho’nun son zamanlarda maddi olarak ciddi sıkıntılar çektiği dünya gündeminde yer alırken Brezilyalı yıldız için bu problemlerin görüşmenin ciddiyetini nasıl etkilediği merak konusu.

Anlaşma noktasına yaklaşılıyor…

Zira iddia ilk ortaya çıktığı dönemde Birkirkara Teknik Direktörü Michael Valenzisa, anlaşma noktasından uzak olduklarını ifade ederken şimdi basında yer alan haberlere göre transfer bitme noktasından çok uzakta değil.

Süreç, Ronaldinho’nun aktif futbolculuk döneminde defalarca Türkiye’ye transfer edilmesi gibi mi sonuçlanır henüz bilinmez hatta Türkiye’de talk-show programına bile çıktığı düşünülürse Malta’da futbol oynayabilir belki ama Birkirkara, İtalya futbolunun önemli golcülerinden Fabrizio Miccoli’nin de forma giydiği bir kulüp olmasını transferde bir avantaj olarak görüyor.