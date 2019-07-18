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Flaş iddia! Ronaldinho sahalara dönüyor!
Transfer Haberleri

Flaş iddia! Ronaldinho sahalara dönüyor!

Malta basınının iddiasına göre 39 yaşındaki efsanevi yıldız Ronaldinho, Birkirkara ile görüşüyor. Ronaldinho son olarak 26 Eylül 2015'te formasını giydiği Fluminense'nin konuğu Goiás'ı 2-0 yendiği maçta 45 dakika sahada kalmıştı.

SKOR DIŞ HABER 18 Temmuz 2019 19:59

Dünya futbolunun yakın döneminin unutulmaz yıldızlarından Ronaldinho, futbol sahalarına dönebilir. Ama Malta’da! 39 yaşındaki Sambacı, Malta basınında Malta Independent ve spor programı L-ARGUMENT’da yer alan iddialara göre Malta’nın Birkirkara takımı ile görüşme halinde.

Son olarak 26 Eylül 2015’te formasını giydiği Fluminense’nin konuğu Goiás’ı 2-0 yendiği maçta 45 dakika sahada kalan Ronaldinho’nun son zamanlarda maddi olarak ciddi sıkıntılar çektiği dünya gündeminde yer alırken Brezilyalı yıldız için bu problemlerin görüşmenin ciddiyetini nasıl etkilediği merak konusu.

Anlaşma noktasına yaklaşılıyor…

Zira iddia ilk ortaya çıktığı dönemde Birkirkara Teknik Direktörü Michael Valenzisa, anlaşma noktasından uzak olduklarını ifade ederken şimdi basında yer alan haberlere göre transfer bitme noktasından çok uzakta değil.

Süreç, Ronaldinho’nun aktif futbolculuk döneminde defalarca Türkiye’ye transfer edilmesi gibi mi sonuçlanır henüz bilinmez hatta Türkiye’de talk-show programına bile çıktığı düşünülürse Malta’da futbol oynayabilir belki ama Birkirkara, İtalya futbolunun önemli golcülerinden Fabrizio Miccoli’nin de forma giydiği bir kulüp olmasını transferde bir avantaj olarak görüyor.

Son güncelleme 20:07 | 18 Temmuz 2019
Birkirkara ronaldinho
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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