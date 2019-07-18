Fikret Orman’dan transfer ve fikstür değerlendirmesi

Eski futbolcusu Fabian Ernst ile imzalanan iş birliği sözleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz, Arda Turan ve Dorukhan Toköz sorularına cevap verdi. Fikret Orman, fikstür çekimi ile ilgili de değerlendirmede bulundu.

Sol stopere transfer yapmayı hedeflediklerini belirten Fikret Orman “Transferde eksik olan bölgelerimiz var, onları tamamlamak istiyoruz. Transferin bitmesine 45 gün var ve Beşiktaş için en iyi ekonomik şartları yakalamaya çalışıyoruz. Sol stopere transfer yapmak istiyoruz. Takımdan gidecek oyuncular da olacak. Adriano takımdan ayrıldı. Sol beke bir hamle yapacağız” dedi.

Lecce’nin ilgilendiği Burak Yılmaz’ı takımda tutmak istediklerini söyleyen Fikret Orman, “Burak Yılmaz’ı bırakmayı düşünmüyoruz, kimsenin bizimle görüşmesi olmadı” ifadelerini kullandı. Arda Turan ile ilgili bir girişimleri olmadığını da belirten Fikret Orman “Arda Turan önemli bir oyuncu. Beşiktaş’la ilgili hiçbir niyetimiz olmadı. Bu demek değildir ki Arda kıymetsizdir. Beşiktaş’ın o bölgelerde kıymetli oyuncuları var. Bizim önceliğimiz başka bölgeler” şeklinde konuştu.

Fikret Orman, Dorukhan Toköz ile ilgili ise kulübe henüz bir teklifin gelmediğini ve kulübün ve oyuncunun menfaatine bir durum olursa görüşebileceklerini belirtti.

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FİKSTÜR ÇEKİMİ HAKKINDA KONUŞTU

Fikstür çekimini yerinde takip ettiğinin altını çizen Fikret Orman “Fikstür çekiminin nasıl yapıldığını görmek için dün bizzat gittim. ‘Hep Galatasaray deplasmanında ligi bitiriyoruz’ demiştim. Bu sene yine böyle oldu. Bir sistemleri var, hayırlısı olsun. İyi niyetli bir ekip olduklarını gördüm” yorumunu yaptı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports ile yaşanan kriz hakkında ise Fikret Orman “BeIN Sports’un kontratın gereklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Onların da Türkiye’de yaptığı yatırımlar var. Bu işin çözüleceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.