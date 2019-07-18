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Fenerbahçe internetten hoca arıyor!
Fenerbahçe

Fenerbahçe internetten hoca arıyor!

Sportif Direktör Damien Comolli, ünlü kariyer sitesi Linkedin’de, görevine son verilen David Badia’nın yerine alınacak antrenörde istenen özellikleri yazdı

18 Temmuz 2019 07:54

İrfan YİRMİBEŞ / David Badia'nın görevine son verildikten sonra altyapı için antrenör arayan Fenerbahçe, ilginç bir metoda başvurdu. Sarı-lacivertli kulüp ve Sportif Direktör Damien Comolli, ünlü kariyer sitesi Linkedin'e hoca ilanı verdi. İlanda ayrıntılı olarak adaylarda aranan özellikler yer aldı.

Türkiye'de ilk defa bir spor kulübü bu yola başvururken ilanda iş tanımı ve aranan özellikler hakkında şu bilgiler yer aldı:

İŞ TANIMI BÖYLE

– Akademide koçluk ve oyun felsefesini geliştirmek.

– 8 yaş altından 19 yaş altına kadar takımların eğitim programlarından sorumlu olmak.

– Tümakademi antrenörlerinin gelişimini sağlamak.

– Antrenörlere  mentorluk yapmak.

– Akademi kültürünün geliştirilmesinde diğer paydaşlarla güçlü işbirliğinin  sağlanması.

– Koçluk/ öğretim, oyuncu gelişimi ve sektörle ilgili en iyi uygulamaları araştırmak.

ARANAN ÖZELLİKLER

– UEFA Pro Lisansı (tercih sebebi) ya da lisans ya da akademi yönetici lisansı

– En üst seviye profesyonel futbolda tecrübe

– Benzer  bir görevde (kulüp ya da federasyonda) deneyim.

– Antrenör  geliştirmede deneyim.

– Mükemmel  iletişim becerisi.

– Kendine güvenen, esnek ve motivasyonu yüksek.

– Akıcı İngilizce ile birlikte Türkçe konuşmak.

Son güncelleme 08:49 | 18 Temmuz 2019
antrenör Comolli Fenerbahçe internet
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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