Fenerbahçe Beko Derrick Williams transferini açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, geçen sezon Bayern Münih forması giyen ABD’li forvet Derrick Williams ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Transfer kulübün resmi sosyal medya hesaplarından resmen duyurulurken kulübn resmi internet sitesinden de bir açıklama yayınlandı. Açıklamada,

“Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Birleşik Amerikalı forvet Derrick Williams ile bir yıllığına anlaştı.

25 Mayıs 1991 tarihinde California'da dünyaya gelen ve kariyerinde 400'ün üzerinde NBA maçı bulunan 2.03 boyundaki yıldız Derrick Williams, 2019-2020 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Derrick Williams'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı forvet Derrick Williams ile bir yıllığına anlaştı. 25 Mayıs 1991 tarihinde California'da dünyaya gelen 2.05 boyundaki Williams, kariyerinde 400'ün üzerinde NBA maçına çıktı. pic.twitter.com/BkYBy2vIQD — SKOR (@SozcuSkor) 18 Temmuz 2019

2011-2018 arasında NBA’de sırasıyla Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, New York Knicks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, 2017-2018 sezonunda bir süre Çin’de Tianjin Gold Lions forması giymişti. Williams 2011’de çaylak olarak girdiği NBA’de Yılın En İyi 2. Çaylak Beşi’ne seçilmişti. Deneyimli oyuncu geçen sezon Bayern Münih’le Euroleague’de 9 maçta forma giyerek 13.4 sayı, 4.2 ribaund, 14.2 verimlilik puanı istatistikleri tutturdu.