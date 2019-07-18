Farkındalık Festivali bayramda Ilgaz’da

Uluslararası Farkındalık Festivali, 10-14 Ağustos tarihlerinde (Bayram tatilinde), zümrüt yeşili çam ormanları içinde, Ilgaz Dağları'nda yapılacak. Festival, hayatını pozitif yönde değiştirmeyi ve her zaman genç olmayı, genç düşünmeyi, genç hissetmeyi hedefleyenler için düzenleniyor. Festival, muhteşem bir ormana sahip Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde olacak.

On dört pratik çalışmanın yapılacağı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, içsel güç, saf sevgi, iletişim, odaklanma ve evrenle bağlantının geliştirilmesine yönelik 7 çok özel çalışma var. Ayrıca stresi yönetme, öfkeyi dönüştürme, korkuyu aşma ve depresyondan özgürleşme üzerine çeşitli pratik çalışmalarla bireysel değişim, dönüşüm ve gelişim hedefleniyor.

Festival programı:

10 Ağustos Cumartesi

12.30 – Öğle Yemeği

15.00 – Korkuyu Aşma Sanatı

17.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

18.30 – Akşam Yemeği

20.00 – Film Gösterimi – Film Hakkında Soru Cevaplar

11 Ağustos Pazar

08.00 – Pelvis Enerji Merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

11.30 – Nefes Çalışması

12.30 – Öğle Yemeği

15.00 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı

17.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi

18.30 – Akşam Yemeği

20.00 – Karaoke Şenliği

12 Ağustos Pazartesi

08.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

11.30 – Biyoenerji Çalışması

12.30 – Öğle Yemeği

15.00 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

17.00 – Boyun Enerji Merkezi Çalışması – İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

18.30 – Akşam Yemeği

20.00 – Bilgelik Yarışması

13 Ağustos Salı

08.00 – Alın Enerji Merkezi çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

11.30 – Sağlıklı Yaşam Vakfı Sunumu

12.30 – Öğle Yemeği

15.00 – Stres Yönetimi

17.00 – Meditasyon

18.30 – Akşam Yemeği

19.45 – Dans Gösterisi

20.00 – İnteraktif Söyleşi

14 Ağustos Çarşamba

08.00 – Tepeüstü Enerji Merkezi çalışması – Evrenle bağlantının geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

12.30 – Otelden Çıkış