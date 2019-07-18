Farkındalık Festivali bayramda Ilgaz’da

Uluslararası Farkındalık Festivali, 10-14 Ağustos tarihlerinde (Bayram tatilinde), zümrüt yeşili çam ormanları içinde, Ilgaz Dağları'nda yapılacak. Festival, hayatını pozitif yönde değiştirmeyi ve her zaman genç olmayı, genç düşünmeyi, genç hissetmeyi hedefleyenler için düzenleniyor. Festival, muhteşem bir ormana sahip Ilgaz Dağı Milli Parkı içinde olacak.
On dört pratik çalışmanın yapılacağı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, içsel güç, saf sevgi, iletişim, odaklanma ve evrenle bağlantının geliştirilmesine yönelik 7 çok özel çalışma var. Ayrıca stresi yönetme, öfkeyi dönüştürme, korkuyu aşma ve depresyondan özgürleşme üzerine çeşitli pratik çalışmalarla bireysel değişim, dönüşüm ve gelişim hedefleniyor.
Festival programı:
10 Ağustos Cumartesi
12.30 – Öğle Yemeği
15.00 – Korkuyu Aşma Sanatı
17.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi
18.30 – Akşam Yemeği
20.00 – Film Gösterimi – Film Hakkında Soru Cevaplar
11 Ağustos Pazar
08.00 – Pelvis Enerji Merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
11.30 – Nefes Çalışması
12.30 – Öğle Yemeği
15.00 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı
17.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi
18.30 – Akşam Yemeği
20.00 – Karaoke Şenliği
12 Ağustos Pazartesi
08.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
11.30 – Biyoenerji Çalışması
12.30 – Öğle Yemeği
15.00 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
17.00 – Boyun Enerji Merkezi Çalışması – İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
18.30 – Akşam Yemeği
20.00 – Bilgelik Yarışması
13 Ağustos Salı
08.00 – Alın Enerji Merkezi çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
11.30 – Sağlıklı Yaşam Vakfı Sunumu
12.30 – Öğle Yemeği
15.00 – Stres Yönetimi
17.00 – Meditasyon
18.30 – Akşam Yemeği
19.45 – Dans Gösterisi
20.00 – İnteraktif Söyleşi
14 Ağustos Çarşamba
08.00 – Tepeüstü Enerji Merkezi çalışması – Evrenle bağlantının geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
12.30 – Otelden Çıkış