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Darüşşafaka’dan NBA’e
NBA

Darüşşafaka’dan NBA’e

Darüşşafaka'nın ABD'li forveti Stanton Kidd, NBA takımlarından Utah Jazz'a transfer oldu.

18 Temmuz 2019 10:55

Geride kalan sezonu Darüşşafaka Tekfen’de tamamlayan Stanton Kidd, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz’e transfer oldu. NBA ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 27 yaşındaki forvet oyuncusunun transferini duyururken, sözleşmenin süresiyle ilgili bilgiye yer vermedi.

ABD’li basketbolcu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezonu 9,6 sayı, 3,7 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı. Kidd, ayrıca Darüşşafaka formasıyla 2017-2018 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Son güncelleme 10:55 | 18 Temmuz 2019
Darüşşafaka NBA Stanton Kidd
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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