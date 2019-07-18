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Bursaspor SMS kampanyası başlatacak
TFF 1.Lig

Bursaspor SMS kampanyası başlatacak

Bursaspor yönetimi, kulübü mali sıkıntıdan çıkartmak için valilik önderliğinde SMS kampanyası başlatacak.

18 Temmuz 2019 11:48

Yeşil-beyazlı yönetim, kulübü mali sıkıntıdan çıkartmanın yollarını arıyor. Mali anlamda tarihinin en kötü günlerini geçiren ve transfer tahtasını açmak isteyen yönetim SMS kampanyası başlatmak istiyor.

Bursa Valiliği önderliğinde gerçekleşecek kampanya toplantıda masaya yatırıldı. Vali Yakup Canbolat’ın kampanyaya bizzat destek vermesi bekleniyor.

Kampanyanın önümüzdeki günlerde başlayacağı ve 25 ile 50 TL arasında bir rakam düşünüldüğü öğrenildi. Paralar valiliğin açacağı bir hesapta toplanacak. Kampanyanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe’de bu yönde daha önce bir adım atmıştı. Fenerol adı verilen kampanyada SMS atanlardan 20 TL alınmıştı.

Son güncelleme 11:48 | 18 Temmuz 2019
bursaspor kampanya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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