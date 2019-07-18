SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Türkiye’den F-35 açıklaması: Resmi olana kadar bekliyoruz
Atletico Madrid Mario Hermoso’yu transfer etti
Transfer Haberleri

Atletico Madrid Mario Hermoso’yu transfer etti

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, Espanyol'da forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Mario Hermoso'yu transfer etti.

18 Temmuz 2019 15:24

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Espanyol Kulübü ile varılan anlaşmanın ardından Hermoso ile 5 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Son iki sezondur Espanyol formasını giyen İspanyol futbolcu Hermoso, Atletico Madrid’in yaz dönemindeki 8. transferi oldu.

Diego Godin, Lucas Hernandez, Juanfran Torres gibi geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan defans oyuncularının ayrılmasının ardından bu futbolcuların boşluklarını doldurmaya çalışan Atletico Madrid, savunma hattını güçlendirmek için Kieran Trippier, Felipe Monteiro ve Renan Lodi’yi de almıştı.

Son güncelleme 15:24 | 18 Temmuz 2019
Atletico Madrid Mario Hermoso transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR