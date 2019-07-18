Ankaragücü Wilfried Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Ankaragücü, Wilfried Moke’yi transfer etti.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Ankara ekibinin formasını giyen Moke ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Sarı-lacivertliler transferle ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörümüz Adnan Erkan yer aldı”
Moke, geçtiğimiz yıl Ankaragücü formasıyla 13 maçta forma giymişti.
Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzalandı |
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— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) July 18, 2019