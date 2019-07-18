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Ankaragücü Wilfried Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!
Transfer Haberleri

Ankaragücü Wilfried Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekibi Ankaragücü, geçen sezon devre arasında kiraladığı Wilfried Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

18 Temmuz 2019 17:08

Ankaragücü, Wilfried Moke’yi transfer etti.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Ankara ekibinin formasını giyen Moke ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertliler transferle ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörümüz Adnan Erkan yer aldı”

Moke, geçtiğimiz yıl Ankaragücü formasıyla 13 maçta forma giymişti.

Son güncelleme 17:08 | 18 Temmuz 2019
ankaragücü Wilfried Moke
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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