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Ali Çetin: İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak
Denizlispor

Ali Çetin: İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak

Süper Lig'de mücadele edecek Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, ligdeki ilk maçlarının Galatasaray ile olmasına ilişkin, "İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

18 Temmuz 2019 14:59

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam “Dozer” lakaplı Trabzonspor’un efsane futbolcusu Cemil Usta’nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürünün çekildiğini hatırlattı.

Spor Toto 1. Lig şampiyonu Yukatel Denizlispor’un Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ı misafir edeceğini belirten Çetin, tadilatı hızla devam eden stadyumda ilk olarak Galatasaray’ı ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Çetin, Süper Lig’e uygun güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Takımımızın kampı devam ediyor. Bir taraftan da stadyumumuzu standartlara uygun hale getirmek için çalışıyoruz. Zemin tamamlandı. Saha artık Süper Lig müsabakalarını oynamaya uygun. Koltuklarımızı da yerleştiriyoruz. Her biten tribünü de satışa açıyoruz. İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bu sahada daha önce pek çok efsane maçlar oynandı. Denizlispor’un kendine yakışır bir performans sergileyeceğine inanıyorum.”

Son güncelleme 14:59 | 18 Temmuz 2019
Ali Çetin denizlispor galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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