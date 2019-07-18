Afrika Kupası finali ne zaman? Senegal Cezayir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Senegal’in Tunus karşısında, Cezayir’in ise Nijerya karşısında aldığı galibiyetin ardından Afrika Kupası finalistleri belli oldu. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmada, Galatasaray’ın yıldızları Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne birbirlerine rakip olacak. Cezayir Senegal maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Afrika Kupası finali ne zaman oynanacak? İşte yanıtı…

AFRİKA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Afrika Kupası Finali, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00’da Senagal ile Cezayir arasında oynanacak. Karşılaşma D-Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı’nda karşılaştı.

Cezayir, Troost-Ekong’un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo’nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1’e getirdi.

Manchester City’de forma giyen Mahrez, 90 5’inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir’in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990’dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.

Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00’de oynanacak.