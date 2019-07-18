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Afrika Kupası finali ne zaman? Senegal Cezayir maçı ne zaman, hangi kanalda?
Dünyadan Futbol

Afrika Kupası finali ne zaman? Senegal Cezayir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Afrika Kupası'nda finalin adı belli oldu. Senegal Cezayir kıtanın en büyüğü olmak için mücadele edecek. Peki, Senegal - Cezayir maçı ne zaman? 2019 Afrika Uluslar Kupası final maçı hangi kanalda?.

18 Temmuz 2019 11:22

Senegal’in Tunus karşısında, Cezayir’in ise Nijerya karşısında aldığı galibiyetin ardından Afrika Kupası finalistleri belli oldu. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmada, Galatasaray’ın yıldızları Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne birbirlerine rakip olacak. Cezayir Senegal maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Afrika Kupası finali ne zaman oynanacak? İşte yanıtı…

AFRİKA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Afrika Kupası Finali, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00’da Senagal ile Cezayir arasında oynanacak. Karşılaşma D-Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı’nda karşılaştı.

Cezayir, Troost-Ekong’un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo’nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1’e getirdi.

Manchester City’de forma giyen Mahrez, 90 5’inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir’in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990’dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.

Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00’de oynanacak.

Son güncelleme 11:22 | 18 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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