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Yasemin Can 10 bin metrede olimpiyat barajını geçti
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Yasemin Can 10 bin metrede olimpiyat barajını geçti

Kariyerinde kros ve pistte toplam 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli atlet Yasemin Can, Tokyo 2020'ye 10 bin metrede de kayıt yaptırdı. Can, Hollanda'da katıldığı Etiyopya seçmesinde üç yıl sonra 31 dakikanın altında koştu.

17 Temmuz 2019 23:03

Milli atlet Yasemin Can, 5 bin metreden sonra 10 bin metrede de olimpiyat barajını geçmeyi başardı. Can, Hollanda’nın Hengelo kentinde katıldığı Etiyopya 10 bin metre Dünya Şampiyonası seçme yarışında önemli isimlere karşı yarıştı.

Letesenbet Gidey’in kazandığı müsabakada finişe 10’uncu sırada gelen Yasemin Can, çok hızlı koşulan ve bu yıl dünyanın en iyi derecesinin koşulduğu yarışta 30:59.20’lik bir derece yaptı. Milli atlet, böylece 31:25.00’lik Tokyo 2020 barajının altına inerek olimpiyat kaydını yaptırdı.

Yasemin Can, böylece 2016 Rio Olimpiyatları’nda koştuğu 30:26.41’den sonra kariyerinde 2’nci kez 31 dakikanın altını gördü. 15 Temmuz 2019 Necati Er rekorları altüst etti! Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası`nda milli atlet Necati Er, dünyada U23 yaş grubunda yılın en iyi derecesini atlayıp Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya kazandı. Er, yarışmayı 17.37 metrelik olağanüstü derecesiyle kazanırken, Türk kafilesine büyük gurur yaşattı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:03 | 17 Temmuz 2019
atletizm Yasemin Can
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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