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West Ham United, forvet Sebastien Haller’i transfer etti!
Transfer Haberleri

West Ham United, forvet Sebastien Haller’i transfer etti!

Londra ekibi West Ham United, Eintracht Frankfurt takımında forma giyen 25 yaşındaki Haller ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

17 Temmuz 2019 16:57

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, forvet oyuncusu Sebastien Haller’i kulüp rekoru kırarak renklerine bağladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen 25 yaşındaki Haller ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Fransız futbolcunun transferi için 45 milyon bonservis bedeli ödeyen West Ham United, kulüp rekoru kırdı. Bu alanda bir önceki rekor geçen yıl 36 milyon sterlin bonservisle alınan Brezilyalı Felipe Anderson’a aitti.

Eintracht Frankfurt formasıyla geçen sezon 41 maça çıkan Haller, 20 gol attı.

Son güncelleme 16:57 | 17 Temmuz 2019
Sebastien Haller West Ham United
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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