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Trabzonspor’un hazırlık maçları programı
Trabzonspor

Trabzonspor’un hazırlık maçları programı

Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, Avusturya'daki sezon öncesi kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı.

17 Temmuz 2019 14:26

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştireceği Avusturya’da 5 hazırlık maçı oynayacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya’ya gideceği belirtildi.

Kamp süresince takımın 5 hazırlık maçı oynayacağı vurgulanan açıklamada, ilk maçın 22 Temmuz’da Macaristan’ın Haladas Szombathely takımı ile oynanacağı aktarıldı.

Bordo-mavililer, 23 Temmuz’da Ajman Club (Birleşik Arap Emirlikleri), 25 Temmuz’da TSG 1899 Hoffenheim (Almanya), 27 Temmuz’da Parma Calcio 1913 (İtalya), 29 Temmuz’da ise Hellas Verona (İtalya) ile karşılaşacak.

Son güncelleme 14:26 | 17 Temmuz 2019
trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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