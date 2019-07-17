Süper Lig fikstür çekilişi canlı izle! 2019 2020 sezonu fikstürü belli oluyor

Takımlar yeni transferleri ile kadroları güçlendirirken, hazırlık kampları ile de uzun maratona hazırlanıyor. 2019 2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu fikstür çekiminin ise bu akşam gerçekleştiriliyor. İşte Süper Lig fikstür çekilişi canlı yayın bağlantısı…

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ CANLI İZLE

FİKSTÜR ÇEKİMİ TARİHLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu fikstür çekiminin 17 Temmuz Çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcilerinin katılacağı, Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşeceği belirtildi.