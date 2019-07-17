Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Fikstür Çekimi yapıldı! İşte dev maçların oynayacağı haftalar ve ilk hafta maçları!

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun fikstürü belli oldu. Yayıncı kuruluş canlı yayınla kura çekimini aktarırken dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile Medipol Başakşehir’in birbirleri arasında oynayacakları haftalar ve ilk haftanın programı canlı yayınla belli oldu. Süper Lig’de oynanacak 34 haftanın programı ve derbi tarihleri fikstür çekiminde belli olurken, ligin 2. haftasında Medipol Başakşehir – Fenerbahçe, 3. haftasında Fenerbahçe – Trabzonspor, 5. haftasında Beşiktaş – Medipol Başakşehir, 6. haftasında Trabzonspor – Beşiktaş ve Galatasaray – Fenerbahçe, 9. haftasında Beşiktaş – Galatasaray, 12. haftasında Medipol Başakşehir – Galatasaray, 13. haftasında Trabzonspor-Galatasaray ve 16. haftasında ise Fenerbahçe – Beşiktaş mücadele edecek.

İşte ilk hafta:

Sivasspor – Beşiktaş

Fenerbahçe – Gazişehir

Yeni Malatyaspor – M. Başakşehir

Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor

Kasımpaşa – Trabzonspor

Kayserispor – Alanyaspor

Konyaspor – MKE Ankaragücü

Denizlispor – Galatasaray

Göztepe – Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig’de 4 Büyükler’in aralarında oynanacak maçların haftaları:

3. hafta:

Fenerbahçe – Trabzonspor

6. hafta:

Trabzonspor – Beşiktaş

Galatasaray – Fenerbahçe

9. hafta:

Beşiktaş – Galatasaray

13. hafta:

Trabzonspor – Galatasaray

16. hafta:

Fenerbahçe – Beşiktaş

2019 – 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda bugün yapıldı. Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu ve Genel Sekreter Kadir Kardaş tarafından gerçekleştirildi.

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