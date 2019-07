SON DAKİKA | THY Euroleague 2019-20 sezonu Final Four’u Köln’de!

THY Euroleague 2019-20 sezonunda Final Four turunun Almanya’nın Köln şehrinde düzenleneceğini açıkladı.

2020 yılı Final-Four 22-24 Mayıs tarihlerinde Lanxess Arena’da oynanacak. Köln şehrinde ilk kez düzenlenecek Final-Four, Almanya’da daha önce başkent Berlin’de 2009 ve 2016 yıllarında organize edilmişti.

Bu sene Euroleague’de Almanya’dan Alba Berlin ve Bayern Münih, Türkiye’den ise Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko mücadele edecek.

If anyone guessed correctly…

Cologne, Germany will host the 2020 Final Four

For more information, hit the link below https://t.co/FX6wUGb8jK

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Temmuz 2019