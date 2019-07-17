SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Erbil’de silahlı saldırı: 1 diplomat yaşamını yitirdi
SON DAKİKA | THY Euroleague 2019-20 sezonu Final Four’u Köln’de!
Euroleague

SON DAKİKA | THY Euroleague 2019-20 sezonu Final Four’u Köln’de!

Son dakika gelişmesi... Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası olan THY Euroleague'in 2019-20 sezonundaki Final Four etabı Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak. Bu sene Euroleague'de Almanya'dan Alba Berlin ve Bayern Münih, Türkiye'den ise Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko mücadele edecek.

17 Temmuz 2019 15:13

THY Euroleague 2019-20 sezonunda Final Four turunun Almanya’nın Köln şehrinde düzenleneceğini açıkladı.

2020 yılı Final-Four 22-24 Mayıs tarihlerinde Lanxess Arena’da oynanacak.  Köln şehrinde ilk kez düzenlenecek Final-Four, Almanya’da daha önce başkent Berlin’de 2009 ve 2016 yıllarında organize edilmişti.

Bu sene Euroleague’de Almanya’dan Alba Berlin ve Bayern Münih, Türkiye’den ise Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko mücadele edecek.

Son güncelleme 16:07 | 17 Temmuz 2019
euroleague
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR