SON DAKİKA | THY Euroleague 2019-20 sezonu Final Four’u Köln’de!

THY Euroleague 2019-20 sezonunda Final Four turunun Almanya’nın Köln şehrinde düzenleneceğini açıkladı.

2020 yılı Final-Four 22-24 Mayıs tarihlerinde Lanxess Arena’da oynanacak. Köln şehrinde ilk kez düzenlenecek Final-Four, Almanya’da daha önce başkent Berlin’de 2009 ve 2016 yıllarında organize edilmişti.

Bu sene Euroleague’de Almanya’dan Alba Berlin ve Bayern Münih, Türkiye’den ise Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko mücadele edecek.