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Son dakika! Galatasaray Jean Michael Seri transferini 19.05’te açıkladı!
Transfer Haberleri

Son dakika! Galatasaray Jean Michael Seri transferini 19.05’te açıkladı!

Son dakika! Galatasaray bir transferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılılar Jean Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

17 Temmuz 2019 19:10

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir transferi daha noktaladı. Sarı-kırmızılılar, 19.05’te KAP’a yapılan açıklamayla 27 yaşındaki Fildişi orta saha oyuncusu Jean Michael Seri’yi kiralamak için Fulham’la görüşmelere başlandığını bildirdi.

30 milyon Euro’ya Fulham’a transfer olmuştu…

2015-2018 arası Nice forması giyen ve Fransa Ligue 1’de sergilediği performansla dikkat çeken Seri, Geçen sezon yaz transfer döneminde, Temmuz 2018’de, 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier League ekiplerinden Fulham’a transfer olmuştu.

17 Temmuz 2019 Galatasaray Avusturya`nın gözde kasabası Seefeld`de Spor Toto Süper Lig`de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bugün Avusturya`nın Seefeld kasabasında kampa girdi. İlgili Haberi Oku

Ligue 1’de forma giydiği 3 sezonda kaydettiği 21 asistle Angel Di Maria (31) ve Thomas Lemar’la (21) birlikte en çok asist yapan oyuncu olan Seri, geçen sezon küme düşen Fulham’da 34 resmi maçta 1 gol ve 3 asist kaydetmişti. Hatırlanacağı üzere Galatasaray’ın bir başka yeni yıldızı Ryan Babel de devre arasında Beşiktaş’tan Fulham’a kiralık olarak transfer olmuştu.

Son güncelleme 19:42 | 17 Temmuz 2019
Fulham galatasaray Jean-Michael Seri spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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