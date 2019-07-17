SON DAKİKA Beşiktaş’a Brezilyalı stoper… İşte maliyeti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fiorentina’da oynayan Brezilyalı stoper Vitor Hugo’yu bir yıllığına kiraladı.

Beşiktaş’ın, Vitor Hugo transferinde ödeyeceği rakamlar da belli oldu. TRT Spor’un haberine göre Beşiktai, Vitor Hugo’nun kiralanması için Fiorentina’ya 300 bin Euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu da bulunan Vitor Hugo’yu bir yılın ardından transfer etmek isterse, Fiorentina’ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Vitor Hugo ise Beşiktaş’tan yıllık 1.5 milyon Euro maaş alacak. Vitor Hugo, Beşiktaş formasıyla 25 maç oynarsa 100 bin Euro, Beşiktaş ligi ilk 2’de bitirirse de 100 bin Euro daha kazanacak.