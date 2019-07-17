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SON DAKİKA Beşiktaş’a Brezilyalı stoper… İşte maliyeti
Transfer Haberleri

SON DAKİKA Beşiktaş’a Brezilyalı stoper… İşte maliyeti

Beşiktaş, Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo'yu kiraladı.

17 Temmuz 2019 12:13

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fiorentina’da oynayan Brezilyalı stoper Vitor Hugo’yu bir yıllığına kiraladı.

Beşiktaş’ın, Vitor Hugo transferinde ödeyeceği rakamlar da belli oldu. TRT Spor’un haberine göre Beşiktai, Vitor Hugo’nun kiralanması için Fiorentina’ya 300 bin Euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu da bulunan Vitor Hugo’yu bir yılın ardından transfer etmek isterse, Fiorentina’ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Vitor Hugo ise Beşiktaş’tan yıllık 1.5 milyon Euro maaş alacak. Vitor Hugo, Beşiktaş formasıyla 25 maç oynarsa 100 bin Euro, Beşiktaş ligi ilk 2’de bitirirse de 100 bin Euro daha kazanacak.

Son güncelleme 12:25 | 17 Temmuz 2019
beşiktaş Vitor Hugo
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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