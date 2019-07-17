Salihli Belediyespor ligden çekildi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, kulüp yönetim kurulunun aldığı karar çerçevesinde ligden çekildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Salihli Belediyespor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar sonucunda bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Buna göre, ülkemizin ve kulübümüzün de içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2019-2020 Futbol Bölgesel Amatör Ligine yarışmacı takım olarak katılmama kararı alınmıştır. Bu kararı almadan önce kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda birçok kişi, kurum ve kuruluşlar ile görüşülmüş ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bunun neticesinde de böyle bir karar alma zorunluluğu doğmuştur. Bundan sonraki süreçte, Salihli Belediyespor Kulübü olarak alt yapı çalışmalarına önem verip Salihlimizdeki tüm yetenekli çocuk ve gençlerimizi spora teşvik etmeyi ve Türk sporuna kazandırmayı hedeflemekteyiz. Salihli Belediyespor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu olarak tüm branşlardaki alt yapı çalışmalarına devam edeceğimizi beyan eder, aldığımız kararın hayırlı olmasını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” sözlerine yer verildi.

Öte yandan Salihli Belediyespor 2017-18 sezonunda oynanan play-out maçı sonrası adını Bölgesel Lige yazdırmış ve geçtiğimiz sezon da Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele etmişti.