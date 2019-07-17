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Sakaryaspor’da Abdullah Ercan dönemi
Spor Toto 2. Lig

Sakaryaspor’da Abdullah Ercan dönemi

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Abdullah Ercan, Sakaryaspor ile anlaştı

17 Temmuz 2019 10:57

TFF 2. Lig’de 2019-2020 sezonunda Kırmızı Grup’ta mücadele edecek Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü Abdullah Ercan oldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul sonucunda yönetim kurulu oluşturulmasının ardından teknik direktör arayışlarının sonlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, 2019-2020 sezonu için teknik direktör Abdullah Ercan’la anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Son güncelleme 10:58 | 17 Temmuz 2019
ABDULLAH ERCAN Sakaryaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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