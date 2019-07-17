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Roma efsanesi Daniele De Rossi, Boca Juniors yolunda!

İtalya Serie A takımlarından Roma ile yollarını ayırdıktan sonra kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olan Daniele De Rossi, Arjantin'in Boca Juniors ekibiyle masaya oturacak...

SKOR DIŞ HABER 17 Temmuz 2019 18:05

Roma’nın efsaneleşen kaptanlarından Daniele De Rossi, kariyerini noktalamadan önce Arjantin’in ünlü kulübü Boca Juniors’ta forma giymeye çok yakın.

Roma’nın sözleşme yenilemediği 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olurken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

MLS takımlarının da radarında olan İtalyan yıldızın, Arjantin’in ünlü ekibi Boca Juniors ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Boca Juniors’un sportif direktörü Nicolas Burdisso, gelecek hafta sonu yıldız oyuncu ile bir araya gelmeyi planlıyor.

Arjantin basınında yer alan iddialara göre, De Rossi’ye 2020 yılında sona erecek bir kontrat önermeye hazırlanan Boca Juniors, yıllık maaş olarak da 500 bin Euro teklif edecek.

Geçen sezon Serie A’da 18 maçta forma giyen De Rossi, 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

Son güncelleme 18:17 | 17 Temmuz 2019
Boca Juniors daniele de rossi
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2 Istanbul Basaksehir
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34 18 63
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34 13 47
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