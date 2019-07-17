Roma efsanesi Daniele De Rossi, Boca Juniors yolunda!

Roma’nın efsaneleşen kaptanlarından Daniele De Rossi, kariyerini noktalamadan önce Arjantin’in ünlü kulübü Boca Juniors’ta forma giymeye çok yakın.

Roma’nın sözleşme yenilemediği 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olurken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

MLS takımlarının da radarında olan İtalyan yıldızın, Arjantin’in ünlü ekibi Boca Juniors ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Boca Juniors’un sportif direktörü Nicolas Burdisso, gelecek hafta sonu yıldız oyuncu ile bir araya gelmeyi planlıyor.

Arjantin basınında yer alan iddialara göre, De Rossi’ye 2020 yılında sona erecek bir kontrat önermeye hazırlanan Boca Juniors, yıllık maaş olarak da 500 bin Euro teklif edecek.

Geçen sezon Serie A’da 18 maçta forma giyen De Rossi, 1 gol atıp, 1 asist yaptı.