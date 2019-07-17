Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas transferini açıkladı!

İtalya Serie A takımlarından Napoli’nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Fenerbahçe’den Eljif Elmas’ı transfer edecekleri iddiasını doğruladı.

Orta saha oyuncusu Marko Rog’uın Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a gitmesinin ardından 19 yaşındaki Elmas’ın Napoli’ye transferi kesinlik kazandı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aurelio De Laurentiis, “Marko Rog Napoli’den ayrıldı, yerine Eljif Elmas mı geldi?” sorusuna “Evet doğru. Bu hafta bize katılacak” yanıtını verdi.

Fenerbahçe’nin transferden 16 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli alması bekleniyor.

Makedon futbolcu 2017 yılında 180 bin Euro bedelle Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.