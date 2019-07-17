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Midesini küçülten 17 yaşındaki kick boksçu hayatını kaybetti!
Diğer Sporlar

Midesini küçülten 17 yaşındaki kick boksçu hayatını kaybetti!

İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki kick boksçu Furkan Onay'ın, mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra enfeksiyon kaparak hayatını kaybettiği iddia edildi.

17 Temmuz 2019 16:49

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kick boks sporcusu 17 yaşındaki Furkan Onay, iddialara göre girdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kick boks sporcusu olarak ringlere çıkan başarılı sporcu 17 yaşındaki Furkan Onay, mide küçültme ameliyatı olmak istedi. Onay, Konak’ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu.

Genç sporcu, daha sonrada ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında eve gelen genç, iddiaya göre enfeksiyon kaptı.

Enfeksiyon sonrasında yeniden özel hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç, 7 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Genç sporcunun ölüm haberi, spor camiasını yasa boğdu.

Son güncelleme 16:49 | 17 Temmuz 2019
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