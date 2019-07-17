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Medipol Başakşehir’in 2019-20 sezonu formaları tanıtıldı
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir’in 2019-20 sezonu formaları tanıtıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaptı.

17 Temmuz 2019 14:42

Medipol Başakşehir Futbol Takımı’nın, 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımıyla yeni formalar taraftarların beğenisine sunuldu.

Takımın forma sponsoru olan Macron firmasının Münih’teki merkezinde başlayan video, takımın üç önemli ismi Robinho ile yeni transferler Aziz Eraltay ve Fredrik Gulbrandsen’in yeni sezon formaları ile görülmesiyle devam etti.

Gulbrandsen lacivert, Aziz Eraltay turuncu ve takımın yıldızı Robinho da alternatif olarak üretilen gri forma ile topla hünerlerini sergiledi.

Medipol Başakşehir’in yeni sezon formaları bugün satışa çıktı.

Son güncelleme 14:42 | 17 Temmuz 2019
Medipol Başakşehir
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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