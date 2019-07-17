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Matthijs de Ligt imza için Torino’da!
Transfer Haberleri

Matthijs de Ligt imza için Torino’da!

Juventus, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağı Hollandalı yıldız Matthijs de Ligt'i Torino'ya getirdi.

17 Temmuz 2019 08:57

Juventus uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Matthijs de Ligt’i Torino’ya getirdi.

Hollandalı stoper, özel jetle Torino’ya ulaştı ve sağlık kontrollerinin ardından Juventus ile resmi sözleşme imzalayacak.

Torino ekibi, Matthijs de Ligt için Ajax’a 65 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonuslarla birlikte toplam 75 milyon euro ödeyecek.

19 yaşında olmasına rağmen 117 resmi maça çıkan Matthijs de Ligt, 13 gol attı ve 7 asist yaptı. Hollandalı stoper, kariyerinde 15 kez sarı kart görürken, henüz kırmızı kart ile ihraç edilmedi.

Son güncelleme 08:57 | 17 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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