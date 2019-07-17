Matthijs de Ligt imza için Torino’da!

Juventus uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Matthijs de Ligt’i Torino’ya getirdi.

Hollandalı stoper, özel jetle Torino’ya ulaştı ve sağlık kontrollerinin ardından Juventus ile resmi sözleşme imzalayacak.

Torino ekibi, Matthijs de Ligt için Ajax’a 65 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonuslarla birlikte toplam 75 milyon euro ödeyecek.

19 yaşında olmasına rağmen 117 resmi maça çıkan Matthijs de Ligt, 13 gol attı ve 7 asist yaptı. Hollandalı stoper, kariyerinde 15 kez sarı kart görürken, henüz kırmızı kart ile ihraç edilmedi.