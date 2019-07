Lüleburgaz 3×3 Sokak Basketbolu Turnuvası ödül töreniyle sona erdi

Lüleburgaz'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında LYKA ve LYFA'da düzenlenen turnuva 3 farklı kategoride, 23 farklı takımdan 110 basketbolcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuva sonunda U16 Erkek kategorisinde Kornişon birinci, ABE ikinci, Trend GSK üçüncü; U14 Erkek kategorisinde Best Şampiyons birinci, Best Burgaz Yıldızları ikinci, Ulusder Lakers üçüncü; U12 Erkek kategorisinde Best Burgaz Aslanları birinci, Altın Bilekler ikinci, Best Burgaz My Friend üçüncü oldu.

U16 Kızlar kategorisinde Ulusder birinci, Best Burgaz Perileri ikinci; U14 Kız kategorisinde Best Burgaz Pegasus birinci, Best Burgaz Melekleri ikinci, Ulusder üçüncü; U12 Kız kategorisinde ise Best Burgaz Sultanları birinci oldu.

Russell Westbrook`un yeni adresi Houston Rockets! NBA ekibi Houston Rockets, Chris Paul ve iki draft hakkı karşılığında Oklahoma City Thunder`ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook`u renklerine bağladı İlgili Haberi Oku

Dereceye giren sporcular ödüllerini Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem ve Basketbol İl Temsilcisi Enis Gürel'den aldılar.

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem, ”Üç gün devam eden sokak müsabakaları turnuvasında; üç ayrı kategoride bir yandan sokak basketbolunun güzelliği izlendi, bir yandan basketbolseverlerimize spor yapma imkanı tanındı. Öte yandan da sporun birleştirici gücüne inanarak, halkımızın arasındaki birlik ve beraberlik ruhunu basketbol yoluyla da pekiştirmiş olduk. Söz konusu etkinliğimizle birlikte 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu vesileyle de bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına, başsağlığı ve sabır diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.