Lorenzo Insigne ‘Sarri bize ihanet etti’

Katıldığı bir etkinlikte Sarri hakkındaki bir soruya yanıt veren 28 yaşındaki futbolcu İtalyan teknik adamın Juventus ile anlaşarak kendilerine ihanet ettiği değerlendirmesinde bulundu. Insigne 2015 ila 2018 yılları arasında çalıştığı Napoli’ye herkesin beğenisini kazanan futbol oynatan Sarri’nin Juventus’un başına geçerek hatalı bir karar verdiğini söyledi.

İtalyan yıldız bundan böyle tüm amaçlarının Sarrı’yi ve Juventus’u yenerek Napolili taraftarların hayallerini süsleyen şampiyonluğa ulaşmak olduğunu dile getirdi… 8 sezondur formasını giydiği Napoli’de çok mutlu olduğunu söyleyen Lorenzo Insigne takımdan ayrılmayı düşünmediğini sözlerine ekledi.

Sarri yönetimindeki Napoli’nin en önemli yıldızlarından biri olan Insigne, İtalyan teknik adam yönetiminde geçen 3 sezonda mavi beyazlı formayla rakip ağlara 47 gol bırakmıştı.