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İtalya Serie A

Lorenzo Insigne ‘Sarri bize ihanet etti’

Napoli hücum hattının en tehlikeli isimlerinden Lorenzo Insigne bir dönem birlikte çalıştığı Maurizio Sarri hakkında ilgi çeken açıklamalar yaptı.

17 Temmuz 2019 09:05

Katıldığı bir etkinlikte Sarri hakkındaki bir soruya yanıt veren 28 yaşındaki futbolcu İtalyan teknik adamın Juventus ile anlaşarak kendilerine ihanet ettiği değerlendirmesinde bulundu. Insigne 2015 ila 2018 yılları arasında çalıştığı Napoli’ye herkesin beğenisini kazanan futbol oynatan Sarri’nin Juventus’un başına geçerek hatalı bir karar verdiğini söyledi.

İtalyan yıldız bundan böyle tüm amaçlarının Sarrı’yi ve Juventus’u yenerek Napolili taraftarların hayallerini süsleyen şampiyonluğa ulaşmak olduğunu dile getirdi… 8 sezondur formasını giydiği Napoli’de çok mutlu olduğunu söyleyen Lorenzo Insigne takımdan ayrılmayı düşünmediğini sözlerine ekledi.

Sarri yönetimindeki Napoli’nin en önemli yıldızlarından biri olan Insigne, İtalyan teknik adam yönetiminde geçen 3 sezonda mavi beyazlı formayla rakip ağlara 47 gol bırakmıştı.

Son güncelleme 09:06 | 17 Temmuz 2019
juventus Lorenzo Insigne Maurizio Sarri Napoli
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PUAN DURUMU
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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