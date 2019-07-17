Leroy Sane ve Raheem Sterling’in antrenmandaki diyaloğu yankı uyandırdı!

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Çin’de sürdürürken son antrenmanda Raheem Sterling ile Leroy Sane arasında yaşanan diyalog gündeme bomba gibi düştü.

Manchester City’nin Twitter hesabından paylaşılan antrenman videosunda, Kevin de Bruyne’nin topu Leroy Sane’nin bacak arasından geçirmeye çalışmasına dikkat çekildi.

Ancak o sırada Sterling ile konuşan Sane’nin söyledikleri videoya yansıdı ve bu konuşmalar transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.

Bir süredir Bayern Münih ile adı anılan Sane, takım arkadaşı Sterling’e “Şimdilik bir şey bilmiyorum” dediği duyulurken İngiliz futbolcu ise “Almanya?” şeklinde karşılık veriyor.

Bunun üzerine Sane ise “Sana sonra söylerim” diyerek konuyu kapatırken bu diyalog kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.

Manchester City kulübü ise videoyu Twitter’dan henüz kaldırmadı.