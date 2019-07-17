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Kayserispor, 37 yaşındaki Hakan Arıkan’ı kadrosuna kattı!
Kayserispor

Kayserispor, 37 yaşındaki Hakan Arıkan’ı kadrosuna kattı!

İstikbal Mobilya Kayserispor, Eray İşcan'ın sakatlanmasının ardından 37 yaşındaki kaleci Hakan Arıkan'ı transfer etti.

17 Temmuz 2019 15:01

İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna bir kaleci daha dahil etti. Avusturya kampı öncesinde sakatlanan Eray İşcan’ın yokluğunda 37 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldı.

Bugün Kayseri’ye gelerek sağlık kontrolünden geçen Hakan Arıkan, imzayı atarak Avusturya kampının yolunu tutacak. İstikbal Mobilya Kayserispor, tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme yapacak.

HAKAN ARIKAN KİMDİR?

17 Ağustos 1982 Kocaeli doğumlu. Kocaelispor (4 sezon), Ankaraspor, Beşiktaş (4 sezon), Mersin idman Yurdu, Antalyaspor (2 sezon), Trabzonspor, Kayserispor (1,5 sezon), Osmanlıspor (3 sezon), Gençlerbirliği takımlarında forma giydi. Toplam 302 profesyonel maça çıkarken 4 kez de A milli takım forması giydi.

2014-2015 sezonlarında İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Hakan Arıkan, 24 müsabakada görev yaptı. Hakan Arıkan, geldiği sezon PTT 1.Lig’de sarı kırmızılı temsilcimiz lig şampiyonu olmuştu. Tecrübeli eldivenin 2 kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu (Beşiktaş forması ile) 1 kez Süper Lig Şampiyonluğu (Beşiktaş forması ile) 1 kez de Spor Toto 1.Lig şampiyonluğu (Kayserispor ile) yaşadı.

Geçen sezon Gençlerbirliği takımında forma giyen 37 yaşındaki kaleci 21 maçta görev alıp 1815 dakika sahada kaldı.

Son güncelleme 15:01 | 17 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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