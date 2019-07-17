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Milli Takımlar

Kamerun’da Seedorf dönemi bitti

Kamerun, milli takımın Hollandalı teknik direktörü Clarence Seedorf'un görevine son verildiğini açıkladı.

17 Temmuz 2019 08:29

Kamerun Futbol Federasyonu (FECAFOOT), milli takımın Hollandalı teknik direktörü Clarence Seedorf’un görevine son verildiğini açıkladı. Unvanını korumaya geldiği 2019 Afrika Uluslar Kupası’na son 16 turunda veda eden Kamerun Milli Takımı’nda, teknik direktör Clarence Seedorf ve yardımcısı Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

FECAFOOT’tan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ağustos ayında takımın başına getirilen Hollandalı teknik adam Seedorf ve yardımcısı Kluivert’ın sözleşmeleri feshedildi.

Futbolculuk kariyerinde Ajax, Real Madrid, Inter ve Milan formalarını giyen 43 yaşındaki Seedorf, teknik direktör olarak da Milan, Çin’in Shenzhen ve İspanya’nın Deportivo kulüplerini çalıştırmıştı.

Son güncelleme 08:29 | 17 Temmuz 2019
afrika Clarence Seedorf kamerun
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