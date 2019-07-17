Göztepe’de Muritala bilmecesi! Göztepe taraftarı isyan etti

SPOR Toto Süper Lig’de yeni sezon öncesi Afyonkarahisar’daki kampına başlayan Göztepe’de taraftarlar, sosyal medyada, Nijerya’dan geçen yıl ekim ayında geldiği Göztepe’de U21 Ligi’nde 19 maça çıkıp 13 gol atan Muritala’nın kampa götürülmemesini sorguladı. Üst adalesindeki yırtık nedeniyle 4 haftadır tedavi gören Muritala’nın Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde tedavi için bırakıldığı, ikinci etap kampında takıma katılacağı öğrenildi. Muritala’yla henüz profesyonel sözleşme imzalanmadı.

Göztepe, Grillo ve Alex Ngando ile yolları ayırıyor! Dış transferde önemli hamleler yapan Göztepe, takımda düşünülmeyen oyuncular için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda Grillo ve Ngando'ya sözleşmelerini feshetmek için resmi teklif yapıldı. İlgili Haberi Oku

Kulüp bulmaları istenen Grillo ve Ngando’yu da İzmir’de bırakan Göztepe’de Muritala gibi tedavileri devam eden Hakan Çinemre ve Atakan ise kamp kadrosunda yer aldı. Göztepe, kamptaki ilk gün Alpaslan’ın 26. doğum gününü kutlarken tecrübeli futbolcu arkadaşlarının pasta şakasından nasibini aldı.

Göztepe’nin kamp kadrosunda Beto, Göktuğ, Yalçın, Batuhan, Reis, Arda, Eren Bilen, Eren Derdiyok, Serdar, Veli, Yasin, Berkan, Castro, Murat Paluli, Deniz Kadah, Titi, Poko, Jerome, Hakan, Alpaslan, Atakan, Hüseyin Akça, Yusuf Talum, Ege, Samed Ali ve Halil bulunuyor.