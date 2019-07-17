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Göztepe’de Muritala bilmecesi! Göztepe taraftarı isyan etti
Göztepe

Göztepe’de Muritala bilmecesi! Göztepe taraftarı isyan etti

Göztepe'de altyapıdan A takıma alınan 19 yaşındaki Nijeryalı forvet Yunusa Owolabi Muritala'nın kampa götürülmemesi taraftarlarda merak uyandırdı.

17 Temmuz 2019 16:23

SPOR Toto Süper Lig’de yeni sezon öncesi Afyonkarahisar’daki kampına başlayan Göztepe’de taraftarlar, sosyal medyada, Nijerya’dan geçen yıl ekim ayında geldiği Göztepe’de U21 Ligi’nde 19 maça çıkıp 13 gol atan Muritala’nın kampa götürülmemesini sorguladı. Üst adalesindeki yırtık nedeniyle 4 haftadır tedavi gören Muritala’nın Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde tedavi için bırakıldığı, ikinci etap kampında takıma katılacağı öğrenildi. Muritala’yla henüz profesyonel sözleşme imzalanmadı.

14 Temmuz 2019 Göztepe, Grillo ve Alex Ngando ile yolları ayırıyor! Dış transferde önemli hamleler yapan Göztepe, takımda düşünülmeyen oyuncular için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda Grillo ve Ngando'ya sözleşmelerini feshetmek için resmi teklif yapıldı. İlgili Haberi Oku

Kulüp bulmaları istenen Grillo ve Ngando’yu da İzmir’de bırakan Göztepe’de Muritala gibi tedavileri devam eden Hakan Çinemre ve Atakan ise kamp kadrosunda yer aldı. Göztepe, kamptaki ilk gün Alpaslan’ın 26. doğum gününü kutlarken tecrübeli futbolcu arkadaşlarının pasta şakasından nasibini aldı.

Göztepe’nin kamp kadrosunda Beto, Göktuğ, Yalçın, Batuhan, Reis, Arda, Eren Bilen, Eren Derdiyok, Serdar, Veli, Yasin, Berkan, Castro, Murat Paluli, Deniz Kadah, Titi, Poko, Jerome, Hakan, Alpaslan, Atakan, Hüseyin Akça, Yusuf Talum, Ege, Samed Ali ve Halil bulunuyor.

Son güncelleme 16:35 | 17 Temmuz 2019
göztepe muritala
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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