SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 70 milyonu hazırladılar ama...
Gazişehir Gaziantep: 1 – Rapid Bükreş: 2
Gazişehir Gaziantep

Gazişehir Gaziantep: 1 – Rapid Bükreş: 2

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Rapid Bükreş ile yaptığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu.

17 Temmuz 2019 19:05

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Romanya ekibi Rapid Bükreş ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları için Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde bulunan Gazişehir Gaziantep, bölgede kamp yapan Rapid Bükreş ile hazırlık maçında karşılaştı.

Romanya temsilcisinin oyuncusu Catalin, 51 ve 71. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Gazişehir Gaziantep’te Muğdat Çelik, 86. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Hazırlık mücadelesi Rapid Bükreş’in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Son güncelleme 19:05 | 17 Temmuz 2019
Gazişehir Gaziantep Rapid Bükreş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR