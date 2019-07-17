Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için 17 Temmuz saat 11.00’de özel bir uçuşla Almanya’nın Münih kentine hareket edecek.

Uçak yolculuğunun ardından karayoluyla Avusturya’nın Seefeld kasabasına geçecek olan sarı – kırmızılılar, 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını Tirol bölgesinde sürdürecek.

Galatasaray’ın kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.

Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Ryan Donk, takıma yurt dışında katılacak.

Yaz mevsiminde milli takım kampları için uluslararası turnuvalarda mücadele eden Fernando Muslera ve Younes Belhanda izinli olmaları, Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil edecek olmaları nedeniyle kamp kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray, Avusturya kampında iki hazırlık maçı yapacak.

Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı’nın ev sahipliğinde Almanya Bundesliga temsilcileri gerçekleşecek olan iki maçtan ilki, 19 Temmuz Cuma günü yerel saatle 18.00’de (TSİ 19.00) RB Leipzig ile diğeri ise 25 Temmuz Perşembe günü yerel saatle 19.00’da (TSİ 20.00) Augsburg ile oynanacak.