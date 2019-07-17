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Galatasaray Avusturya’nın gözde kasabası Seefeld’de
Galatasaray

Galatasaray Avusturya’nın gözde kasabası Seefeld’de

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bugün Avusturya'nın Seefeld kasabasında kampa girdi. 

17 Temmuz 2019 16:46

İstanbul’daki hazırlıkları tamamlayan sarı-kırmızılılar, Avusturya’nın Seefeld kasabasındaki kampına başladı.

28 Temmuz Pazar gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek olan son şampiyon, burada Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig ve Augsburg ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yeni sezona iddialı girmek isteyen ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Fatih Terim’in öğrencileri, yurt dışı kamp çalışmaları sonrası İstanbul’a dönerek, sonraki çalışma programına göre yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

17 Temmuz 2019 Galatasaray`ın kamp kadrosu belli oldu! Yeni sezon çalışmalarına Avusturya`da devam edecek olan Galatasaray`ın kamp kadrosu belli oldu. İlgili Haberi Oku

AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ

Avrupa’nın önemli turizm bölgelerinden olan Avusturya’nın İnnsbruck şehrine bağlı Seefeld, birçok dönemde Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yaptı. Birçok turistin tercihi olan ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olan Seefeld, son dönemde spor kulüplerinin de önemli kamp alanı haline geldi. Yaz aylarında spor için elverişli iklim koşulları sayesinde popüler bir yer olan Seefeld, daha önce Beşiktaş ve Medipol Başakşehir kulüplerinin de tercihi oldu.

Bu yıl ise Galatasaray ve İstikbal Mobilya Kayserispor’a ev sahipliği yapan Seefeld, çoğu büyük Avrupa kulübünü de ağırlıyor.

Son güncelleme 16:46 | 17 Temmuz 2019
galatasaray Seefeld
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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