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Fiorentina galibiyet ile başladı!
Dünyadan Futbol

Fiorentina galibiyet ile başladı!

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ilk maçında Fiorentina, Guadalajara'yı 2-1 yendi.

17 Temmuz 2019 10:20

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İtalyan temsilcisi Fiorentina, ABD’nin Cook County kentindeki SeatGeek Stadı’nda Meksika’nın Guadalajara ekibiyle karşılaştı.

Karşılaşmada Guadalajara’nın golünü 25. dakikada Eduardo Lopez atarken, Fiorentina’nın gollerini 27. dakikada Giovanni Simeone ve 52. dakikada Riccardo Sottil kaydetti.

Guadalajara’da forma giyen Alan Pulido, 36. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Avrupa’nın önde gelen 12 takımının yer aldığı 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası’na, Avrupa, ABD, Çin ve Singapur ev sahipliği yapıyor.

Organizasyona, İngiltere’den Arsenal, Manchester United ve Tottenham Hotspur, İspanya’dan Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya’dan Bayern Münih, İtalya’dan Juventus, Milan, Inter ve Fiorentina, Portekiz’den Benfica ile Meksika’dan Guadalajara kulüpleri katılıyor.

Son güncelleme 10:20 | 17 Temmuz 2019
Fiorentina Guadalajara italya meksika
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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