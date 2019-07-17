Fikret Orman’dan çarpıcı fikstür yorumu: ‘Dokuz sezondur…’

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun fikstürü belli olurken Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, fikstürle ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Başkan Fikret Orman, “Dokuz sezondur Galatasaray deplasmanını ikinci yarıda oynuyoruz… Dokuz sene oldu…” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ın resmi sosyal medya hesaplarından fikstür de paylaşıldı:

Kavalcı’dan transfer ipuçları…

Kura çekiminin gerçekleştirildiği TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda kura çekimi sonrası konuşan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ise transfer hakkında ipuçları verdi.

Kavalcı, “İlk hafta Sivasspor ile oynayacağız. Yeni bir hoca, yeni bir takım, puanlar almak için gideceğiz. Boyd takımla idmanlara başlıyor. Birkaç oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hocanın istemiz olduğu mevkilerdeki oyuncuları en kısa sürede alıp, yolumuza devam edeceğiz. Vitor Hugo için biten bir anlaşma yok ama ilgileniyoruz. Hocamız kanat transferi istedi, Boyd’u aldık. Stoper, sağ ve sol kanada da oyuncu istiyor” ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Fikstür Çekimi yapıldı! İşte dev maçların oynayacağı haftalar ve ilk hafta maçları! Spor Toto Süper Lig`de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi canlı yayınla gerçekleştirildi. Ligde ilk haftanın programı ve dev maçların oynanacağı haftalar belli oldu. İlgili Haberi Oku