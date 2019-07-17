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Fabian Ernst, Beşiktaş’a geri dönüyor!
Beşiktaş

Fabian Ernst, Beşiktaş’a geri dönüyor!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Fabian Ernst, siyah - beyazlı kulübe geri dönüyor.

17 Temmuz 2019 10:24

Beşiktaş’ta oynadığı 2009-2012 yılları arasında taraftarın gönlünde taht kuran Alman eski futbolcu Fabian Ernst, geri dönüyor.

Beşiktaş, altyapı okulları üzerine projeler geliştiren eski futbolcusu Fabian Ernst ile işbirliği yapacak. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından, altyapı okulları üzerine yoğunlaşan ve projeler geliştiren, Beşiktaş formasıyla adını unutulmazlar arasına yazdırmış Fabian Ernst ile yapılan işbirliği, Beşiktaş JK ismini yurtdışında bir çok ülkeye taşıyacak. Bu işbirliğinin ayrıntıları, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve Fabian Ernst’in katılımıyla, 18 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da Vodafone Park’ta gerçekleştirilecektir.

Son güncelleme 10:24 | 17 Temmuz 2019
beşiktaş fabian ernst
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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